Fondi Editoria, pubblicati gli elenchi provvisori degli ammessi. Schifani: “Settore fondamentale”

Condividi

Visualizzazioni 92

L’Irfis ha pubblicato sul proprio sito internet gli elenchi provvisori delle richieste ritenute ammissibili per ottenere i contributi, pari a tre milioni di euro, destinati alle imprese editoriali della Sicilia. Le graduatorie sono suddivise per categoria (cartacei, televisivi, radio, online e agenzie di stampa) e contengono l’indicazione del contributo complessivo spettante, a valere sia sulla quota base che sulla quota premiale. Irfis ha raccolto le istanze in maniera telematica dal 6 giugno e fino al 7 luglio. E il presidente Schifani commenta: “Stiamo rispettando con celerità ed efficienza gli impegni presi nei confronti di un settore economico importante, come quello dell’editoria. Sostenere questa categoria produttiva significa garantire un vitale pluralismo di voci e di trasparenza dell’informazione a tutela dei cittadini e contribuire alla crescita di una società democratica.”