Fondazione Teatro Pirandello, nuovo direttore è Alessandra Fiaccabrino

Redazione
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La Fondazione Teatro Luigi Pirandello ha individuato il nuovo Direttore Generale. Si tratta della dott.ssa Alessandra Fiaccabrino, professionista con consolidata esperienza in ambito economico, gestionale e amministrativo, già iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Legali e con incarichi in enti pubblici e organismi di controllo.

Una scelta maturata al termine della procedura di manifestazione di interesse che ha visto arrivare numerose candidature.

“Tra le numerose candidature pervenute – ha sottolineato il presidente Alessandro Patti – abbiamo individuato un profilo che, per competenze ed esperienza, rappresenta un deciso cambio di passo per la Fondazione. Il curriculum della dott.ssa Fiaccabrino offre garanzie di solidità e rigore in una fase che richiede scelte chiare e una guida autorevole. L’obiettivo è rafforzare l’organizzazione, imprimere una nuova direzione sul piano gestionale e assicurare piena continuità agli impegni assunti, portando a compimento una stagione che ha ottenuto importanti riscontri da parte del pubblico e della critica”.

La nomina arriva in un momento delicato ma strategico per la Fondazione, chiamata a consolidare il proprio percorso amministrativo e a dare continuità alla programmazione artistica già avviata. L’ingresso della nuova direzione generale punta a rafforzare l’organizzazione interna, con particolare attenzione alla gestione economico-finanziaria e al rispetto degli obiettivi fissati.

Nei prossimi giorni saranno definiti i primi passaggi operativi e il piano di lavoro che accompagnerà la Fondazione nella fase conclusiva della stagione e nella programmazione futura.

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