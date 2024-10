Fondazione “Agrigento Capitale della Cultura”, lavori incessanti in vista del 2025

Condividi

Visualizzazioni 98

Procedono incessanti le attività della Fondazione in vista dell’avvicinarsi del 2025; tra le ultime attività, si ricorda la pubblicazione del bando per commercialista e la firma del contratto da direttore al Dott. Albergoni; in questo caso si è trattata di una mera formalità burocratica, in quanto le attività della Fondazione non sono mai state interrotte; stanno per essere inoltre pubblicati i bandi per il personale che completerà la struttura operativa.

Sono stati calendarizzati in settimana, una prima riunione con le principali istituzioni culturali pubbliche territoriali per definire insieme alcune linee direttrici sui programmi del prossimo anno, mentre per la prossima settimana si svolgerà una prima riunione con i sindaci del territorio, con i quali definire le iniziative che vedranno le singole cittadine protagoniste dell’evento.