Fondazione Agrigento 2025, Sodano: “Ora le risorse alla cultura, con progetti dall’impatto misurabile”

Condividi

Visualizzazioni 88

Lo scorso venerdì il Consiglio comunale ha approvato lo scioglimento della Fondazione Agrigento 2025, portando a compimento un percorso sul quale abbiamo lavorato fin dai primi giorni del nostro insediamento. Conclusa l’esperienza di Capitale Italiana della Cultura, abbiamo ritenuto opportuno superare una struttura con costi vivi di circa 10 mila euro al mese e fare in modo che le risorse non spese tornassero a produrre risultati per la città. Al termine della liquidazione, le somme che rientreranno nella disponibilità del Comune, e che dovrebbero aggirarsi intorno al mezzo milione di euro, saranno utilizzate per finanziare attività capaci di generare benefici concreti per Agrigento.

Ringrazio il Consiglio comunale per l’approccio collaborativo e istituzionale dimostrato. Ho accolto gli input sulla compartecipazione alla presentazione dei progetti, purché le proposte siano nell’interesse della città e rispondano a criteri chiari. Su questo ho posto una questione di metodo, che il Consiglio ha condiviso. Valutare il rapporto tra costi e benefici e privilegiare progetti capaci di produrre un impatto misurabile, attraverso partecipazione, attrattività, coinvolgimento delle realtà locali e ricadute economiche e turistiche. Le risorse pubbliche vanno investite dove possono generare maggiore valore.

Mi auguro che questo spirito di collaborazione possa accompagnarci anche negli altri ambiti in cui l’amministrazione è impegnata. Chi dispone della maggioranza in Consiglio può contribuire non soltanto rappresentando le difficoltà di cui la città è piena, ma anche sostenendo e presentando all’amministrazione le soluzioni per superarle.

La disponibilità al confronto non va però in alcun modo confusa con un’intesa o un apparentamento politico con i partiti del centrodestra, come qualcuno ha voluto far passare. È, al contrario, un principio che sostengo fin dalla campagna elettorale, quello della necessità di svestire la maglia del proprio partito e indossare quella di Agrigento quando si lavora in Consiglio comunale. Valutare nel merito una proposta utile, indipendentemente da chi la presenta, significa dare seguito a questo impegno.