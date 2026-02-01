Fiume Salso sotto controllo: livelli in calo, resta l’allerta a Licata

Condividi

Continua il monitoraggio del fiume Salso da parte della Protezione Civile comunale. L’allerta rimane attiva, ma i livelli dell’acqua risultano fortunatamente in diminuzione. Al momento, a Licata, il fiume ha raggiunto quota 2,47 metri, un valore al di sotto della soglia di esondazione.

Le operazioni di controllo sono proseguite senza sosta per tutta la notte e continueranno anche nelle prossime ore, al fine di garantire la sicurezza del territorio e intervenire tempestivamente in caso di nuove criticità.

Nella serata di ieri, a causa dell’esondazione di canali e torrenti in contrada Mollarella, sono state disposte chiusure stradali nel territorio comunale. In particolare, le strade provinciali SP 38 e SP 67 sono state interdette al traffico dal personale stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Le autorità invitano i cittadini alla prudenza, a limitare gli spostamenti nelle zone interessate e a seguire gli aggiornamenti ufficiali diramati dalla Protezione Civile e dal Comune.