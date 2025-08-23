Fiocco rosa in casa Castaldo-sicilia24h.it

Condividi

Visualizzazioni 1.164

E’ arrivata Vittoria!

Lo comunicano con immensa gioia Lelio e Claudia Castaldo, raggianti per la nascita della nipotina avvenuta all’1 e 21 di questa notte. Vittoria, bellissima, tre chilogrammi esatti, sembra un morbido batuffolino di cotone rosa che riempie di gioia la mamma Chiara e papà Leandro.

Festa anche per la stampa agrigentina in quanto Lelio Castaldo è il Direttore Responsabile della testata giornalistica sicilia24h.it mentre la moglie Claudia cura i servizi speciali dello stesso quotidiano. Mamma e figlia stanno bene.

La redazione di sicilia24h.it invia un grosso bacio alla neonata e augura ai genitori Leandro e Chiara e ai nonni Claudia e Lelio tanta felicità per questo importante evento.

Luca Castronovo