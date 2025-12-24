Fiocco azzurro in casa Castaldo-Grandangolo

Condividi

Visualizzazioni 756

Una nuova luce si accende in casa della famiglia Castaldo e nella redazione del quotidiano on line grandangolo.

Nella notte è nato Francesco, un bel bimbo che non ha creato tanti problemi alla mamma durante la sua venuta al mondo tanto che puerpera e piccola creatura stanno bene.

Francesco è il figlio di Giuseppe, editore di grandangolo e della moglie Giorgia Milioto, nonchè nipote del neo nonno (benvenuto nel club…) Franco, direttore dello stesso quotidiano.

A tutta la famiglia gli auguri da parte del quotidiano on line sicilia24h.it