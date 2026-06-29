Finto poliziotto convince un pensionato a trasferire 55 mila euro: anziano raggirato con la truffa del bonifico “salva risparmi”

Condividi

Visualizzazioni 177

Un pensionato di 78 anni, ex impiegato di banca, è rimasto vittima di una sofisticata truffa telefonica che gli è costata ben 55 mila euro. L’episodio si è verificato a Canicattì, dove l’uomo è stato ingannato da un malvivente che si è presentato al telefono come un ispettore della Polizia.

Durante la telefonata, il falso funzionario ha avvertito l’anziano di una presunta frode in corso sul suo conto corrente, spiegandogli che l’unico modo per mettere al sicuro i propri risparmi era effettuare immediatamente un bonifico verso un conto indicato dallo stesso interlocutore.

Convinto di agire per proteggere il proprio denaro, il 78enne ha disposto un bonifico istantaneo di 55 mila euro, inserendo come causale “Caparra per la compravendita di un immobile sito in Piazza Vittorio Emanuele”, seguendo le istruzioni ricevute.

Solo in un secondo momento il pensionato ha compreso di essere stato raggirato. A quel punto si è recato al commissariato di Canicattì per denunciare l’accaduto, mentre sono state avviate le indagini per cercare di risalire agli autori della truffa e verificare se sia possibile recuperare il denaro sottratto.

Le forze dell’ordine rinnovano l’invito ai cittadini a diffidare di telefonate in cui sedicenti appartenenti alle istituzioni o dipendenti bancari chiedano di effettuare bonifici o altre operazioni per “mettere al sicuro” i propri risparmi. In situazioni simili è sempre consigliabile interrompere la conversazione e contattare direttamente la banca o le autorità attraverso i canali ufficiali.