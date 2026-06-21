Finto finanziere tenta di raggirare un’anziana ad Agrigento: tre arresti

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Un nuovo tentativo di truffa ai danni di una donna anziana è stato sventato dai carabinieri nella zona dello stadio Esseneto. Tre persone, un uomo, una donna e un minorenne, tutti residenti nel Catanese, sono finite in manette con l’accusa di truffa aggravata in concorso.

L’operazione è stata portata a termine in un’abitazione di via Manzoni, dove i militari dell’Arma stavano monitorando la situazione in abiti civili. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il minorenne si sarebbe presentato alla porta dell’anziana qualificandosi falsamente come appartenente alla Guardia di Finanza.

Con un pretesto studiato nei dettagli, il giovane avrebbe chiesto alla donna di consegnare i propri gioielli per verificarne la corrispondenza con alcuni preziosi che sarebbero stati recuperati dopo una presunta rapina. Un espediente utilizzato per conquistare la fiducia della vittima e impossessarsi degli oggetti di valore.

L’intervento dei carabinieri è però scattato prima che il piano potesse essere portato a termine. Il ragazzo è stato bloccato all’interno dell’abitazione, mentre gli altri due complici sono stati fermati poco distante, a bordo di un’automobile dalla quale erano pronti ad allontanarsi rapidamente.

Dopo le procedure di identificazione e gli adempimenti previsti dalla legge, i tre arrestati sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti nel territorio.