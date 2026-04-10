Finto carabiniere in azione a Burgio: anziana raggirata e privata dei suoi gioielli

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Ancora un caso di truffa ai danni di anziani nel territorio agrigentino. A Burgio, una donna di circa 80 anni è stata vittima del raggiro del “finto carabiniere”, consegnando oro e oggetti di valore a un malvivente.

La truffa è partita da una telefonata ingannevole: all’anziana è stato riferito che la figlia, residente a Palermo, era rimasta coinvolta in un incidente stradale con conseguenze gravi. Per evitare problemi giudiziari, le è stato chiesto di versare immediatamente del denaro o beni preziosi per coprire presunte spese legali.

Colta di sorpresa e in forte stato d’ansia, la donna non ha avuto il tempo di verificare quanto le veniva raccontato. Poco dopo, un uomo si è presentato alla porta di casa qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine, riuscendo così a farsi consegnare una busta contenente orologi e gioielli.

Solo in seguito la vittima ha realizzato di essere stata ingannata: la storia dell’incidente era completamente inventata. L’anziana si è quindi rivolta ai Carabinieri per sporgere denuncia.

Gli investigatori stanno ora lavorando per risalire ai responsabili. Un particolare ritenuto significativo è che i truffatori fossero a conoscenza di informazioni personali sulla famiglia della vittima, elemento che fa pensare a un’azione studiata nei dettagli. Non si esclude che il caso possa essere collegato ad altri episodi simili avvenuti recentemente nella provincia di Agrigento.