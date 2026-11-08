Finge un raid vandalico contro la propria auto, ma in casa spuntano hashish e bilancino: denunciato 58enne

Condividi

Visualizzazioni 185

Una telefonata al 112 per segnalare presunti vandali intenti a danneggiare la propria automobile si è trasformata in un controllo di polizia con una doppia denuncia. Protagonista della vicenda un agrigentino di 58 anni, accusato di procurato allarme e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’episodio si è verificato venerdì sera, poco prima delle 22, nella zona bassa di Agrigento. L’uomo ha contattato il numero unico di emergenza riferendo che due persone stavano danneggiando la sua vettura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura, ma della presunta presenza dei vandali non è stata trovata alcuna traccia. Nessuno si trovava nei pressi dell’automobile e il veicolo non presentava segni di danneggiamento.

I poliziotti hanno quindi raggiunto il 58enne nella sua abitazione. Ed è proprio durante il controllo nell’appartamento che è arrivata la sorpresa: sul tavolo della cucina erano ben visibili dell’hashish e un bilancino di precisione, elementi che hanno immediatamente attirato l’attenzione degli agenti.

La sostanza stupefacente e lo strumento di pesatura sono stati sequestrati. Per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per procurato allarme e detenzione di droga ai fini di spaccio.