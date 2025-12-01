Finanziato il nucleo polivalente culturale e ricreativo a Fontanelle

Condividi

Dichiarazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Agrigento

«Con grande soddisfazione comunico che, con Delibera di Giunta n. 230 del 28/11/2025, l’Amministrazione Miccichè ha preso atto del Decreto di finanziamento D.D.G. n. 3542 del 19/11/2025 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, relativo al progetto “Rifunzionalizzazione mediante manutenzione straordinaria di un immobile da adibire a centro polivalente culturale e ricreativo”, finanziato nell’ambito del POC 2014–2020 – Asse 10 – Azione 1.

Si tratta di un risultato atteso da anni, frutto di un percorso complesso, che premia la caparbietà dell’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Agrigento e dei nostri uffici tecnici. Un intervento che restituisce dignità e prospettiva a un’area che, negli ultimi tempi, aveva mostrato segnali preoccupanti di degrado, tanto da richiedere la convocazione urgente di un incontro in Prefettura con le istituzioni e i rappresentanti delle forze dell’ordine, nel quale è emersa la necessità di intervenire per mettere in sicurezza locali ormai divenuti luogo di abbandono e insicurezza.

Il lavoro di aggiornamento progettuale e di interlocuzione istituzionale ha consentito non solo di recuperare il finanziamento, ma anche di rendere l’intervento pienamente cantierabile. Oggi il progetto è interamente finanziato e pronto per essere avviato.

L’opera permetterà di realizzare un nucleo polivalente culturale e ricreativo, restituendo funzionalità ed efficienza al piano terra del complesso che ospita gli uffici circoscrizionali. Un intervento atteso, che contribuirà alla rigenerazione urbana e alla rivitalizzazione sociale del quartiere di Fontanelle.

Il progetto prevede la manutenzione delle strutture vetrate, il rifacimento delle pavimentazioni in gres, la realizzazione dei servizi igienici e di un impianto elettrico completamente a norma, nel rispetto delle prescrizioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Oggi possiamo dire di avere mantenuto un impegno con i cittadini di Fontanelle: restituire uno spazio pubblico importante, trasformandolo in un luogo di cultura, aggregazione e servizi. Un risultato che guarda con fiducia alla prossima fase realizzativa, che intendiamo avviare nel più breve tempo possibile.»