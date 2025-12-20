“Finanziaria”: da oggi è rush finale

Condividi

All’Assemblea Regionale procede a ritmo serrato la corsa verso l’obiettivo, almeno della maggioranza di centrodestra, di approvare la Finanziaria 26 – 28 prima di Natale. Per agevolare e accelerare l’esame, dal testo iniziale sono state stralciate 77 norme, riducendole da 134 a 57. Le 77 accantonate saranno comprese prossimamente in due disegni di legge diversi. Attualmente il testo è dunque più che dimezzato rispetto alla versione partorita dalla commissione Bilancio, a fronte dell’esclusione di norme ritenute non strettamente legale alla Finanziaria. Il rientro in Aula dei deputati nella tarda mattinata di oggi, e si profila una maratona a oltranza fino all’approvazione.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)