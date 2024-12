Finanziaria, Cisal: “Bene aver evitato l’esercizio provvisorio”

Condividi

“L’approvazione della Finanziaria da parte dell’Ars nei tempi previsti consentirà alla Sicilia di evitare l’esercizio provvisorio, il che rappresenta un’ottima notizia. Apprezziamo le misure a favore dei lavoratori e delle imprese e a sostegno dei consumi, così come le norme che aiuteranno gli enti locali che da anni vivono enormi difficoltà. Manca invece l’aumento del finanziamento regionale che avrebbe consentito di aumentare strutturalmente le ore ai dipendenti part-time dei comuni, ormai pari all’80% della forza lavoro: una mancanza a cui chiediamo si ponga rimedio”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Nicolò Scaglione della Cisal Sicilia.

“Guardiamo il bicchiere mezzo pieno – continuano Badagliacca e Scaglione – consapevoli che servirebbero somme più importanti per un vero rilancio della nostra Regione e per questo lanciamo un appello alle forze politiche di maggioranza e opposizione: è fondamentale fare sistema con le parti sociali per ottenere da Roma strumenti più efficaci per il contrasto alla povertà e il sostegno al mondo del lavoro”.