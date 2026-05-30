“Finanziamento Capodanno”: archiviata inchiesta su Galvagno

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Il capitolo sul finanziamento regionale del Capodanno in piazza Duomo a Catania nel 2024 è definitivamente fuori dall’inchiesta che coinvolge il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, di Fratelli d’Italia. Il Tribunale, come proposto dalla Procura, ha archiviato il fascicolo per corruzione per Galvagno e per Sabrina De Capitani, Giuseppe Cinquemani e Sebastiano ‘Nuccio’ La Ferlita. Le imputazioni si riferiscono alle richieste di biglietti per gli eventi che Sabrina De Capitani, l’ex portavoce di Galvagno, avrebbe all’impresario Nuccio La Ferlita. I biglietti sarebbero stati una delle utilità del patto corruttivo. Tuttavia la Procura ha riconosciuto che vi è incertezza indiziaria sulla sussistenza di un nesso di collegamento tra tali utilità e il finanziamento. E dunque non è possibile una ragionevole previsione di condanna.