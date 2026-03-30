Finanziamenti per eventi culturali nel mirino: cinque indagati per presunte irregolarità

La Procura della Repubblica ha avviato un’indagine su presunte irregolarità nella gestione dei fondi destinati ad attività culturali locali, notificando un avviso di garanzia a cinque persone con le accuse di falso, truffa aggravata e peculato.
Tra i soggetti coinvolti figura il deputato Calogero Pisano, insieme a Fabrizio La Gaipa, presidente del distretto turistico Valle dei Templi, e a Salvatore Prestia, direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello.
Completano il quadro degli indagati Calogero Casucci e Laura Cozzo, entrambi legati al mondo delle associazioni culturali.
Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, i fondi pubblici destinati all’organizzazione di eventi sarebbero stati gestiti in modo irregolare, attraverso la presentazione di rendicontazioni non veritiere. In particolare, si sospetta che le spese dichiarate siano state artificiosamente aumentate per ottenere un profitto indebito.
L’inchiesta è ancora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.