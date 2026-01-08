Filippo Serra nuovo Provveditore agli studi in Sicilia

Filippo Serra, 59 anni di Cagliari, è il nuovo direttore dell’Ufficio scolastico regionale, ex Provveditorato agli Studi, per la Sicilia. Subentra a Giuseppe Pierro, che ha concluso il mandato. Nel messaggio rivolto alla comunità scolastica siciliana, Serra ha indicato alcune priorità, tra inclusione, prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, della povertà educativa e di ogni forma di bullismo e cyberbullismo, il rafforzamento del patto educativo tra scuola e famiglia e l’educazione a un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali, considerate una delle principali sfide del contesto contemporaneo.
