Figlio aggredisce i genitori; denunciato

Condividi

Visualizzazioni 174

Ad Agrigento una coppia di genitori ha denunciato il figlio, di 25 anni, perché lui li ha insultati e aggrediti fisicamente al loro rifiuto di consegnargli denaro che gli sarebbe servito per comprare droga. E non si tratterebbe della prima volta, ma l’ennesima di una serie di maltrattamenti in famiglia. I due, medicati in ospedale per delle contusioni, hanno deciso di denunciarlo.