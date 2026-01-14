Figlio aggredisce i genitori; denunciato

Ad Agrigento una coppia di genitori ha denunciato il figlio, di 25 anni, perché lui li ha insultati e aggrediti fisicamente al loro rifiuto di consegnargli denaro che gli sarebbe servito per comprare droga. E non si tratterebbe della prima volta, ma l’ennesima di una serie di maltrattamenti in famiglia. I due, medicati in ospedale per delle contusioni, hanno deciso di denunciarlo.
