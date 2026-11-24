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L’incendio si è verificato nei pressi della statale 115. Al momento non si esclude la matrice dolosa. Il proprietario, 43 anni, ha scontato una condanna a 13 anni per l’omicidio di Giuseppe Adorno. Di recente il suo nome era emerso in un’inchiesta dei carabinieri su un presunto progetto omicidiario ai suoi danni.

Un Fiat Fiorino è stato distrutto dalle fiamme nei pressi della statale 115, a Porto Empedocle. Il mezzo commerciale appartiene a Giuseppe De Rubeis, 43 anni, idraulico empedoclino già noto alle cronache giudiziarie per una vicenda di sangue risalente al 2009.

Sull’origine dell’incendio sono in corso gli accertamenti. Tra le ipotesi investigative c’è quella di un rogo doloso, una circostanza che, se confermata, riporterebbe alla memoria una storia giudiziaria e criminale che negli ultimi mesi è tornata al centro dell’attenzione.

De Rubeis è stato condannato a 13 anni di reclusione per l’omicidio di Giuseppe Adorno, ucciso nell’agosto del 2009 e successivamente ritrovato carbonizzato nelle campagne di Montaperto. L’uomo ha interamente scontato la pena ed è tornato in libertà.

Il suo nome è riemerso recentemente nell’ambito di un’inchiesta dei carabinieri che avrebbe fatto luce su un presunto piano per ucciderlo, concepito per vendicare proprio la morte di Adorno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato commissionato un agguato a un uomo originario di Porto Empedocle e residente in Germania.

Il presunto sicario, tuttavia, avrebbe rinunciato all’incarico, restituendo anche una parte del denaro ricevuto. Una decisione che, secondo l’impostazione investigativa, avrebbe innescato una successiva escalation di intimidazioni nei suoi confronti.

Adesso il nuovo incendio del Fiorino. Saranno le indagini a stabilire se si sia trattato di un episodio accidentale oppure di un gesto deliberato e, soprattutto, se esista un collegamento con le vicende emerse nell’inchiesta dei carabinieri.