Fiamme fuori controllo nei campi: 57enne ustionato gravemente a Niscemi

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Un uomo di 57 anni è rimasto seriamente ferito a Niscemi dopo essere stato raggiunto dalle fiamme mentre stava ripulendo il proprio terreno agricolo da sterpaglie e vegetazione secca.

L’incidente si è verificato durante le operazioni di bruciatura: per cause ancora in fase di accertamento, il fuoco si è propagato rapidamente fino a coinvolgere l’uomo, provocandogli ustioni di secondo grado in diverse zone del corpo.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Niscemi. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto che i medici hanno disposto il trasferimento urgente tramite elisoccorso al Centro grandi ustionati dell’ospedale Civico di Palermo.

L’uomo è ora affidato alle cure dei sanitari specialisti. L’episodio evidenzia ancora una volta i pericoli legati alla gestione dei roghi agricoli, che possono facilmente sfuggire al controllo e causare gravi conseguenze.