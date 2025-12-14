Fiamme a Porto Empedocle, due auto e una moto distrutte

Condividi

Notte di paura a Porto Empedocle, dove un incendio ha provocato ingenti danni a due automobili e a un ciclomotore. L’episodio si è verificato in via Giolitti e le cause che hanno innescato le fiamme sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e limitare i danni. Nonostante il rapido intervento, le conseguenze sono state pesanti.

Ad essere completamente avvolta dalle fiamme è stata una Nissan Qashqai, intestata a una donna di quarant’anni. Il fuoco si è poi propagato rapidamente, coinvolgendo un ciclomotore Piaggio Liberty di proprietà di una cinquantatreenne e una Fiat Punto intestata a un pensionato di sessantotto anni.

Una volta spento l’incendio, vigili del fuoco e carabinieri hanno effettuato il sopralluogo di rito. Al momento non sarebbero emerse tracce di liquidi infiammabili, né la presenza di taniche o altri inneschi sospetti, elementi che avrebbero consentito di parlare sin da subito di un rogo doloso.

L’ipotesi investigativa privilegiata resta comunque quella dell’atto intenzionale, come spesso accade in casi simili, ma sarà l’attività investigativa – appena avviata – a stabilire con certezza l’origine dell’incendio.

Le indagini sono affidate ai carabinieri.