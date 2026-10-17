Fiammata mentre accende il fornello: 77enne trasferita d’urgenza a Catania

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Momenti di paura a Licata, dove una donna di 77 anni è rimasta ustionata dopo essere stata raggiunta da una fiammata mentre accendeva il fornello della cucina. L’anziana è stata trasferita in elicottero al Centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’incidente si è verificato all’interno della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la pensionata avrebbe azionato il fornello quando, improvvisamente, le fiamme l’hanno investita, provocandole delle ustioni.

Immediato l’allarme ai soccorritori. La donna è stata inizialmente accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dove ha ricevuto le prime cure.

Considerate le condizioni della paziente e la necessità di un trattamento specialistico, è stato successivamente disposto il trasferimento in elicottero a Catania, presso il Centro grandi ustioni del Cannizzaro. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente domestico.