Fiaccolata dell’Amicizia, un tripudio di colori, storia e tradizioni. Folla oceanica e un grazie agli organizzatori e alle Forze dell’Ordine

Colori, costumi, bellezze, storia e tradizioni. Il tutto all’insegna di una importante meta da raggiungere che si chiama pace, in questi ultimi tempi lontana anni luca in alcune parti del mondo.

Erano anni che non si vedeva una Fiaccolata dell’Amicizia così bella, così ricca di colori, di gruppi partecipanti da ogni parte del mondo e con tanto, tanto divertimento. Un plauso forte va agli organizzatori della festa i quali, seppur in poco tempo, hanno saputo organizzare una manifestazione di stile elevatissimo.

E poi la folla, una moltitudine di gente che ha assiepato la via Atenea ed il Viale della Vittoria a partire dalle primissime ore del pomeriggio. Il divertimento si leggeva negli occhi di tutti. E poi tanti commenti sulla festa; per tutti è stata eccezionale. Una vera e propria ovazione.

Mai vista tanta gente. Via Papa Luciani con le auto parcheggiate fino a metà strada che porta sulla strada degli scrittori, in pieno boschetto. Altre macchine parcheggiate sin dopo il quartiere di Fontanelle. Autobus, tantissimi, uno dopo l’altro; un numero impressionante. Ed ancora, la bretelle di via Dante, via Petrarca e così via dicendo.

Inevitabile qualche problema al traffico, per una città che attorno può ricevere soltanto un decimo di auto e autobus che sono arrivati ieri. Eppure, nonostante questo inferno, dirigere le operazioni di traffico per tutte le Forze dell’Ordine che vi hanno partecipato, è stato in modo esemplare. Vadano i complimenti anche a tutte le Forze dell’Ordine che hanno saputo contrastare nel migliore dei modi un traffico davvero impressionante., nonostante il solito imbecille, abbia gridato allo scandalo attraverso un bolg di natura ridicola raccontando ai propri lettori che il traffico in città “era in tilt”. Si può essere più imbecilli di così?

E adesso l’ultima grande prova, quella di domenica prossima, allorquando nella nostra città si riverseranno ancora più persone rispetto a quelli di ieri. E noi siamo certi che anche in questo caso continuerà ad essere una grande festa.

Per molti, ma non per tutti…