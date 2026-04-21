Fiaccolata a Pavia per ricordare Gabriele Vaccaro: città unita nel dolore

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Domani sera, mercoledì 22 aprile, la città di Pavia si raccoglierà in un momento di silenzio e partecipazione per ricordare Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni ucciso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile in un violento episodio avvenuto nell’area Cattaneo.

La fiaccolata, intitolata “Mille luci per una speranza in ricordo di Gabriele”, prenderà il via alle ore 21 davanti alla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, a pochi passi dal luogo dell’aggressione. Il corteo attraverserà le vie cittadine fino a raggiungere Piazza Duomo, dove si concluderà il momento commemorativo.

L’iniziativa è promossa dalla Consulta dei Giovani di Pavia, con il sostegno della Diocesi di Pavia, del Comune e di Edisu, a testimonianza di una mobilitazione condivisa da istituzioni e cittadini.

Alla manifestazione parteciperanno anche rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, città di origine del giovane, insieme al primo cittadino pavese Michele Lissia.

Nel frattempo, le indagini sull’omicidio proseguono: gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Per l’aggressione è stato fermato un minorenne di 16 anni, mentre la squadra mobile continua a lavorare per chiarire ogni aspetto di quanto accaduto.

La fiaccolata rappresenta un segnale forte della comunità, che si stringe attorno alla famiglia della vittima e ribadisce il bisogno di sicurezza e solidarietà.