Festeggiamenti di Capodanno, scoppia un razzo, ragazzo di 30 anni perde un occhio

Condividi

Visualizzazioni 294

Aveva da poco festeggiato l’inizio del nuovo anno, ma in realtà così non è stato.

Un ragazzo di 30 anni, di Sciacca, ha iniziato, purtroppo, il nuovo anno nel peggiore dei modi.

Subito dopo la mezzanotte mentre erano in pieno i festeggiamenti, per cause che sono ancora in corso da chiarire in quanto la dinamica è molto confusionaria ed incerta, un razzo, partito non si sa da dove, è giunto nei pressi del giovane trentenne.

Da un primo racconto sembrerebbe che inizialmente il razzo non sia scoppiato. Preso da qualcuno che si trovava accanto al giovane saccense, ad un tratto l’inevitabile scoppio che ha colpito in pieno viso il malcapitato. Chiamato subito il 118 il giovane è stato trasportato di urgenza presso l’ospedale di Agrigento. Ad essere maggiormente colpito, il bulbo oculare e la zona orbitaria

I medici del reparto di oculistica, guidati dal primario Charles Martorana, vista la gravità della situazione, non hanno esitato un solo istante ad aprire la sala operatoria per cercare di salvare il salvabile. Il dott. Stefano Cipolla ha operato il giovane con l’aiuto chirurgo Salvatore Alessi con l’assistenza degli anestesisti e del personale infermieristico di sala operatoria.

Per il trentenne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ha perso per sempre un occhio.

E qui si ripropone e si discute ancora sulla pericolosità dei botti di Capodanno, nonostante le raccomandazioni da parte delle Istituzioni. Come accaduto, purtroppo, i rischi e la pericolosità sono elevatissimi.