Festa della repubblica, le celebrazioni e le premiazioni

Ieri, il Prefetto della Provincia di Agrigento, S.E. Dott. Salvatore Caccamo, ha presieduto la celebrazione ufficiale in provincia del 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana.

La giornata di solenne celebrazione ha avuto inizio in Piazza Pirandello, da dove la Fanfara dei Bersaglieri, seguita dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e da tutti i componenti del plotone interforze, si è mossa verso Villa Bonfiglio, rendendo omaggio al Palazzo del Governo nel corso del tragitto.

A Villa Bonfiglio, il Prefetto Caccamo, accompagnato dal Comandante Militare Esercito Sicilia Gen. Brig. Francesco Principe, dal Sindaco Franco Miccichè, dal Presidente del Libero Consorzio Comunale Giuseppe Pendolino e dalle altre Autorità provinciali, ha deposto una corona d’alloro ai Caduti per la Patria.

Nella suggestiva cornice offerta dal Tempio della Concordia, invece, si è svolta la celebrazione militare, aperta dall’alzabandiera e dal Canto degli italiani – intonato dal Tenore Francesco Grollo accompagnato dalla Fanfara dei Bersaglieri –, proseguendo con la consueta rassegna del picchetto interforze – composto da militari dell’Esercito italiano, Capitaneria di Porto-Guardia costiera, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Provinciale, Corpo Forestale della Regione siciliana e rappresentanze delle organizzazioni di volontariato e protezione civile – e la resa degli onori alla Bandiera nazionale e a S. E. il Prefetto.

In tale circostanza, dopo la lettura del messaggio ufficiale del Presidente della Repubblica ai Prefetti, letto da uno studente del Liceo Empedocle di Agrigento, l’allocuzione del Prefetto Salvatore Caccamo e la lettura di un messaggio incentrato sui valori della Costituzione da parte del Cavaliere di Gran Croce Gaetano Allotta, sono state conferite le onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” al Prof. Giuseppe Crapanzano[1] e al Dott. Giuseppe Grandinetti.

L’evento al Tempio della Concordia si è concluso con la scenografia entrata della Banda del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento, che ha intrattenuto gli intervenuti con alcuni brani del proprio repertorio, incluse alcune marce militari.

In serata, a conclusione delle celebrazioni ufficiali in provincia, il noto attore agrigentino Gaetano Aronica e il Conservatorio di Musica di Stato “A. Toscanini” di Ribera, con l’intervento del Maestro Francesco Grollo per l’esecuzione del Canto degli italiani – hanno allietato le Autorità intervenute nell’incantevole contesto di Villa Romana di Punta Grande di Realmonte.

Presidente dell’Associazione culturale “Penna sottile” di Favara. Quale fondatore della Sezione provinciale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla si è reso promotore di numerose campagne di sensibilizzazione sul volontariato e sulla disabilità. Oltre ad essere autore di diversi libri, organizza molte iniziative di carattere istituzionale e culturale, quali “La Giornata della Memoria” e “Il Giorno del Ricordo” in collaborazione con le scuole della provincia. Ha consegnato l’onorificenza il Prefetto di Agrigento, S.E. dott. Salvatore Caccamo, unitamente al Sindaco di Favara, Antonio Palumbo e al Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, Avv. Gaetano Allotta;

Primario radiologo in quiescenza. Ha svolto le funzioni di Primario e di Direttore sanitario presso l’Ospedale di Sciacca. Si è distinto per la sua professionalità e le spiccate qualità umane e culturali. Hanno consegnato l’onorificenza il Prefetto di Agrigento, S.E. dott. Salvatore Caccamo, unitamente al Commendatore al Merito della Repubblica Italiana Gaetano Marongiu, Delegato provinciale e Coordinatore regionale per la Sicilia dell’ANIOC.