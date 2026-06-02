Festa della Repubblica, Agrigento celebra gli 80 anni: consegnate le onorificenze al Merito della Repubblica

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di Simona Stammelluti

Il prefetto Caccamo: «La forza della Repubblica è nella partecipazione dei cittadini alla vita democratica»

Una giornata all’insegna dei valori dell’unità nazionale e della partecipazione civica quella vissuta ad Agrigento in occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

Le celebrazioni del 2 giugno si sono svolte nel piazzale Vittorio Emanuele, trasformato per l’occasione in una grande area dedicata agli onori militari. Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha passato in rassegna il picchetto interforze prima della tradizionale cerimonia dell’alzabandiera.

Per la ricorrenza, anche il Palazzo della Prefettura è stato illuminato con i colori del Tricolore, contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della giornata.

«A ottant’anni dalla sua nascita, la Repubblica continua a dimostrare tutta la sua vitalità – ha dichiarato il prefetto Caccamo –. Una vitalità che si alimenta grazie all’impegno e alla partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese».

Al termine della cerimonia ufficiale, le celebrazioni si sono spostate nell’atrio del Palazzo dell’ex Provincia, dove si è svolta la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il riconoscimento di ufficiale è stato attribuito al vice questore Cesare Castelli. Undici, invece, i cittadini insigniti del titolo di cavaliere: Gaetano Bizzini, Salvatore Cacciatore, Vito Casamassima, Andrea D’Agostino, Vito Fiorino, Giuseppe Montana, Vincenzo Patti, Roberto Principato, Francesco Sammartino, Angelo Vita e Antonino Volpe.

La manifestazione è stata arricchita anche da momenti musicali e artistici realizzati dagli studenti di diversi istituti scolastici della provincia, che hanno contribuito a rendere la celebrazione ancora più partecipata e significativa.

Una giornata che ha unito memoria, istituzioni e comunità, nel segno dei valori fondanti della Repubblica e della Costituzione italiana.