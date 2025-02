Feriti quattro agenti di Polizia penitenziaria

Condividi

A Palermo, nel carcere “Ucciardone”, quattro agenti della Polizia penitenziaria sono stati feriti nel tentativo di contenere una rissa tra detenuti nella nona sezione. Così ha reso noto Maurizio Mezzatesta, segretario nazionale del Cnpp, il Coordinamento nazionale Polizia penitenziaria, che commenta: “E’ un vero inferno. Il personale in servizio non può gestire continui eventi critici, non ultimo quello altrettanto grave di un’aggressione ai danni di un medico, un’infermiera e un agente. La misura è colma. Stavolta non staremo a guardare o aspettare i prossimi feriti. La nona sezione è da chiudere”.