Femminicidio: una scuola e un murales in memoria di Sara Campanella

Condividi

Visualizzazioni 97



In presenza del presidente della Regione Renato Schifani è stata intitolata la scuola di Portella di Mare a Sara Campanella, e scoperto un murales a lei dedicato. La giovane studentessa di Misilmeri, in provincia di Palermo, è stata vittima di femminicidio avvenuto a Messina il 31 marzo del 2025. Il sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo, afferma: “E’ stato un momento di profonda partecipazione e riflessione per ricordare Sara e per riaffermare i valori che la scuola promuove ogni giorno: rispetto, solidarietà, uguaglianza e contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione. Il murales realizzato in sua memoria rappresenta un messaggio permanente di speranza, consapevolezza e responsabilità civile rivolto alle nuove generazioni, affinché il ricordo si trasformi in impegno concreto per costruire una società più giusta e inclusiva”.