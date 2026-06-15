Femminicidio, una condanna all’ergastolo

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La Corte d’Assise di Caltanissetta, accogliendo quanto proposto dalla Procura di Enna, ha condannato all’ergastolo Maurizio Impellizzeri, 59 anni, imputato di aver ucciso con premeditazione l’ex moglie Mariella Marino, 56 anni, il 20 luglio del 2023 a Troina, sparandole in strada perché lei, prossima a separarsi, lo aveva denunciato per maltrattamenti. L’uomo avrebbe inseguito la donna nel quartiere di San Basilio e le avrebbe sparato tre colpi di pistola calibro 7,65 all’addome, colpendo organi vitali e causandone la morte. I familiari della donna, il Comune di Troina e l’associazione Telefono Rosa di Bronte si sono costituiti parte civile.