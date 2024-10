“Femminicidio”: uccisa una donna agrigentina, da un agrigentino

Condividi

In Piemonte, in provincia di Alessandria, a Solero, Giovanni Salamone, 61 anni, ha accoltellato mortalmente la moglie, Patrizia Russo, 53 anni, e poi ha telefonato ai Carabinieri e si è costituito. La coppia, agrigentina, risiede da circa un anno a Solero. In Sicilia avevano appena conclusa la stagionale raccolta delle olive, e sono rientrati al nord. Due i figli: uno a Pisa e un altro all’estero. La donna è stata un’insegnante di sostegno alla scuola media “Lucio Ferraris” di Solero. E due anni addietro, prima del trasferimento, ha insegnato all’istituto comprensivo “Andrea Camilleri” a Favara. L’aggressione mortale è avvenuta nella camera da letto della loro abitazione, in via Cavoli.

Fra i tanti conoscenti e amici agrigentini, corre una sola parola: era una coppia ideale