Femminicidio Patrizia Russo. Il cordoglio del Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè

Condividi

Visualizzazioni 66

“Oggi siamo di fronte ad una tragedia che segna profondamente la nostra comunità: un caso di femminicidio che coinvolge una coppia molto conosciuta, affiatata, apprezzata, e che ha scosso le nostre anime, gettando un velo di tristezza sulle nostre vite”.

Così il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, interviene a seguito del femminicidio di Patrizia Russo, insegnante agrigentina, moglie dell’imprenditore agricolo, Giovanni Salamone.

Miccichè aggiunge: “Questo drammatico evento ci ricorda che la violenza, in qualsiasi forma, è inaccettabile. E’ nostro dovere come comunità non solo condannare tali atti, ma anche lavorare insieme per prevenire simili tragedie in futuro. Dobbiamo essere vigili, ascoltare, e supportare chiunque possa trovarsi in una situazione di vulnerabilità.

In questo momento di lutto – conclude il Sindaco – desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai familiari e agli amici della vittima. Impegniamoci tutti a costruire un futuro in cui l’amore e il rispetto prevalgano sulla violenza”.