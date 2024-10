“Femminicidio Patrizia”: funerali e aggiornamenti. “L’assassino? Sta sostanzialmente bene…”

Condividi

Si svolgeranno domani mercoledì 23 ottobre ad Agrigento i funerali di Patrizia Russo, l’insegnante di 53 anni uccisa a coltellate dal marito, Giovanni Salamone, mercoledì scorso all’alba nella camera da letto della loro casa a Solaro in provincia di Alessandria. Il rito funebre alle ore 15:30 nella Chiesa Sacro Cuore di Gesù, in via Madonna delle Rocche. Nel frattempo, uno dei due legali che assistono Salamone, l’avvocato Elisabetta Angeleri, ha incontrato l’imprenditore agricolo agrigentino, reo confesso, nel reparto Psichiatria dell’ospedale di Alessandria.

E alle agenzie ha riferito: “E’ sempre molto difficile comprendere i motivi di gesti come questo. L’interpretazione che posso dare è che si tratti di un atto di chi, come il mio cliente, piano piano matura le conseguenze di quello che ha compiuto. Il mio assistito, tutto sommato, sta bene e si trova ancora sotto terapia”. Lui, 61 anni, nella prima serata del 18 ottobre, lo stesso giorno della convalida dell’arresto, ha tentato di suicidarsi con un cappio rudimentale ricavato dalle lenzuola, ma è stato bloccato in tempo dagli agenti della Polizia penitenziaria.