Femminicidio, Mucci: “E’ la punta più visibile di una cultura che ancora considera le donne proprietà”

“In un contesto mediatico spesso dominato da storie singole e sensazionalistiche, è essenziale spostare l’attenzione sui dati oggettivi – dichiara Aldo Mucci – per comprendere la portata del fenomeno e, soprattutto, per promuovere strategie di prevenzione efficaci. Chiamarlo “crimine passionale” implica che sia una reazione incontrollata, quasi giustificabile, provocata da gelosia, abbandono o amore malato. In realtà, nella stragrande maggioranza dei femminicidi l’assassino non perde il controllo: pianifica, minaccia per mesi o anni, isola la vittima, la controlla, la punisce perché osa lasciare, perché vuole essere libera, perché non accetta più di essere posseduta. È l’ultimo, estremo atto di dominio su una donna che ha smesso (o vuole smettere) di appartenere all’uomo. I dati lo confermano: In Italia l’81% delle donne uccise muore per mano del partner o ex partner (dati ISTAT e rapporto EURES 2024). Nel 63% dei casi c’è una storia pregressa di violenza fisica, psicologica, economica o stalking. Quasi sempre l’omicida è perfettamente lucido: nasconde il corpo, si costituisce dopo ore o giorni, a volte si suicida per non affrontare le conseguenze, ma non perché “non sapeva quello che faceva”.

Il termine “crimine passionale” serve a derubricare la responsabilità: trasforma un atto di potere patriarcale in una tragedia romantica, quasi inevitabile. Invece il femminicidio è la punta più visibile di una cultura che ancora considera le donne proprietà, che normalizza il controllo maschile, che risponde a “se n’è andata” con “l’ha fatto arrabbiare”. Finché continueremo a chiamarlo “delitto passionale”, continueremo a cercare la colpa nella vittima (“perché non l’ha lasciato prima?”, “perché è tornata?”) invece che nel sistema che produce uomini convinti di avere diritto di vita o di morte sulle loro compagne. Quindi non è passione. È potere. Ed è un problema strutturale, non individuale. Il punto più agghiacciante è che molti di questi uomini non si percepiscono come mostri: si vedono come vittime di un amore non corrisposto o di una donna “ingrata”. È proprio questa convinzione di avere un “diritto morale” sulla vita della partner che rende la violenza così prevedibile e allo stesso tempo così difficile da prevenire. Il cambiamento passa da educazione, leggi più severe e smantellamento del controllo patriarcale, lo dobbiamo a tutte loro: Giulia Cecchettin, Giulia Tramontano. lenia Fabbri, Elisa Claps, Sarah Scazzi, Yara Gambirasio, Eliza Stefania, FeruIlaria Sula ,Sara Campanella, Hayat Fatimi, Jessica Stappazzollo, Cristina Marin e tante altre. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo è, chiama il 112 (emergenze) o il 1522 (numero antiviolenza” – conclude Mucci.