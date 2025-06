Femminicidio Fontana: ergastolo a Bronzolino

Condividi

Condividendo quanto proposto dalla Procura di Marsala, la Corte d’Assise di Trapani ha condannato all’ergastolo Onofrio ‘Ninni’ Bronzolino, 54 anni, in carcere dal 22 settembre 2023 perché ritenuto responsabile di avere provocato la morte, a Pantelleria, della compagna Anna Elisa Fontana, 50 anni, gettandole addosso della benzina e appiccando il fuoco. La donna morì dopo tre giorni di agonia per le gravissime ustioni di secondo e terzo grado sul 90 per cento del corpo. Secondo la Procura di Marsala, Bronzolino, preda della gelosia, ha agito con premeditazione, avendo minacciato esplicitamente la compagna di incendiarla nei giorni precedenti all’omicidio. La donna sarebbe stata vittima di maltrattamenti tra il 2022 e il 2023, ma non ha mai sporto denuncia.