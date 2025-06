“Femminicidio Campanella”: giudizio immediato per Argentino

Condividi

E’ in calendario il prossimo 10 settembre l’udienza per il giudizio immediato a carico di Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio a Messina di Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni di Misilmeri uccisa lo scorso 31 marzo. La Procura contesta le aggravanti dell’aver agito per motivi abietti e futili, la crudeltà e la premeditazione. Il Tribunale di Messina ha già respinto la richiesta di eseguire una perizia psichiatrica sull’imputato. Il difensore, l’avvocato Giuseppe Cultrera, ha presentato l’istanza sollecitando inoltre l’avvio di un incidente probatorio sulla valutazione dello stato psichico del suo assistito. Il legale ha motivato l’iniziativa sottolineando che il padre di Argentino è in cura dal 2016 a causa di un disturbo psichiatrico. Il giudice ha ritenuto opportuno non autorizzare l’incidente probatorio in contraddittorio tra le parti.