FdI diffida il candidato sindaco Gentile: “Non usi il nostro simbolo per fare confusione sul voto disgiunto”

Condividi

Visualizzazioni 191

“Il voto disgiunto richiamato dal candidato Gentile, per quanto consentito dalla norma elettorale, rimane uno strumento insidioso per la tenuta della futura amministrazione. Siamo convinti che l’elettorato vada invitato, al contrario, ad una scelta coerente e in linea con la coalizione del candidato al consiglio comunale che si decide di votare e che sposa il programma del proprio candidato sindaco. Per questa ragione diffidiamo il candidato Sindaco Gentile a rimuovere dai social, senza ritardo, la scheda nella quale si invita al voto disgiunto utilizzando per l’esempio il partito di Fratelli d’Italia. Sia chiaro: non consentiamo a nessuno di strumentalizzare il nostro simbolo”.