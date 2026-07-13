Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il processo si chiude con prescrizioni, un’assoluzione e una non punibilità

Condividi

Visualizzazioni 134

Si conclude con esiti differenti il processo nei confronti di sette persone finite sotto inchiesta per presunto favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e, in un caso, per la detenzione di materiale bellico. Il Tribunale ha disposto cinque proscioglimenti per intervenuta prescrizione, un’assoluzione con formula piena e una dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

L’inchiesta, sfociata nel rinvio a giudizio nel 2022, riguardava fatti risalenti al 2018. Secondo la ricostruzione della Procura, sei imputati avrebbero agevolato la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi di regolare titolo di soggiorno, mettendo a disposizione documenti, titoli di viaggio e sistemi di trasporto ritenuti utili a favorirne gli spostamenti sul territorio nazionale.

I giudici della prima sezione penale hanno dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati a cinque imputati. Per uno di loro è invece arrivata l’assoluzione con la formula “per non avere commesso il fatto”, escludendo qualsiasi responsabilità nella vicenda.

Diversa la posizione dell’unica imputata chiamata a rispondere della detenzione di parti di armi e munizioni da guerra. Nel corso di una perquisizione domiciliare erano stati sequestrati un involucro di bomba da fucile, quattro proiettili fossili calibro 47 millimetri, un carrello per munizionamento e quattro bossoli di vario calibro. Il collegio giudicante ha però dichiarato la non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Con questa decisione cala il sipario su un procedimento giudiziario iniziato diversi anni fa e caratterizzato da esiti differenti per gli imputati, tra prescrizioni, assoluzioni e riconoscimento della particolare tenuità della condotta contestata.