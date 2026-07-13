Favara, vandali danneggiano la stele dedicata a Calogero Marrone

È stata danneggiata a Favara la stele dedicata a Calogero Marrone, “Giusto tra le nazioni”, inaugurata nell’ottobre 2024 nell’omonima piazza. A denunciare l’episodio è stato il sindaco Antonio Palumbo. Marrone, capo dell’Anagrafe del Comune di Varese, durante il fascismo e l’occupazione nazista, salvò centinaia di ebrei e antifascisti fornendo loro documenti falsi, prima di essere arrestato e morire nel campo di concentramento di Dachau. I danni non sono stati ancora quantificati, ma il gesto ha colpito un simbolo. I carabinieri hanno avviato le indagini, rese più difficili dall’assenza di telecamere di videosorveglianza nella piazza.
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