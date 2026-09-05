Favara, ubriaco alla guida provoca un incidente, grave la passeggera, denunciato

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A Favara un motociclista di 35 anni, alla guida di una Honda, avrebbe provocato due settimane addietro un incidente autonomo sulla statale 122, viaggiando con un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al limite. La passeggera, una 25enne, ha subito un trauma cranico con emorragia cerebrale ed è stata ricoverata per diversi giorni, prima di essere dichiarata fuori pericolo. L’alcol test effettuato in ospedale ha determinato la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Per il motociclista sono stati disposti anche il ritiro della patente e della carta di circolazione, oltre al sequestro del mezzo a due ruote. Le condizioni della ragazza sono successivamente migliorate.