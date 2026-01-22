Favara, trovato morto in casa un uomo di 67 anni: probabile malore nel sonno

Condividi

Tragedia della solitudine a Favara. Un uomo di 67 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via IV Novembre, dove viveva da solo. A far scattare l’allarme è stato il prolungato silenzio che ha destato preoccupazione tra i vicini.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, una volta riusciti ad accedere all’appartamento, hanno trovato l’uomo senza vita nel suo letto. Per lui non c’era ormai più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. L’ipotesi più accreditata è quella di un malore sopraggiunto durante il sonno, risultato purtroppo fatale.

Nell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri della locale tenenza per gli accertamenti di rito. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a cause diverse da quelle naturali.