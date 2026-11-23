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A Favara i Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione in via Pietro Nenni a seguito della segnalazione di una persona irrintracciabile. I militari hanno trovato un’anziana, di 72 anni, riversa a terra sul pavimento, priva di sensi. All’improvviso è sbucato il figlio della donna, di 52 anni, che ha impugnato una pistola calibro 7,65 e l’ha puntata contro i Carabinieri che, reagendo rapidamente, lo hanno disarmato e bloccato. L’arma e le munizioni sono state sequestrato. L’uomo è stato trasferito in carcere. Risponderà di porto abusivo di arma da spara, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La madre è stata ricoverata in ospedale ad Agrigento. Lui avrebbe tentato di avvelenare lei con un mix di farmaci.