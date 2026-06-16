Favara, sventato furto ad un impianto fotovoltaico

In territorio di Favara, in contrada San Benedetto, un furto ad un locale impianto fotovoltaico è stato sventato dall’attivazione tempestiva del sistema di allarme e dall’altrettanto immediato intervento dei Carabinieri. In particolare, ad accorgersi del tentativo sono stati i vigilantes, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. I malviventi sono fuggiti prima di essere acciuffati, ma potrebbero essere scoperti dalla visione dei video – sorveglianza sul posto.
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