Favara, sventata truffa a fine di furto

Tentata truffa, probabilmente a fine di furto, agli anziani a Favara, con un metodo diverso, ovvero hanno telefonato ad un’anziana: “Dobbiamo fare una perquisizione a casa sua”. Lei, con prontezza di spirito, ha subito ritenuto opportuno telefonare per accertarsi ai Carabinieri e al Sindaco. Subito è stata redarguita: “Non apra la porta a nessuno, non è prevista alcuna perquisizione”. I militari si sono precipitati nella zona dove abita la pensionata per, eventualmente, intercettare i truffatori sotto casa della pensionata. Esito negativo. Truffa sventata.