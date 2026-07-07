Favara, sessantenne accusato di stalking alla nipote: disposto anche il divieto di avvicinamento

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Si aggravano le misure cautelari nei confronti di un uomo di 60 anni residente a Favara, già sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di atti persecutori nei confronti della nipote ventiseienne.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha infatti disposto anche il divieto di avvicinamento alla persona offesa, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato avrebbe più volte perseguitato la giovane, rivolgendole insulti e arrivando anche ad aggredirla. Gli episodi, che avrebbero determinato l’intervento dei carabinieri e il successivo arresto dell’uomo, sarebbero maturati per ragioni che sono ancora al vaglio degli investigatori.

Il provvedimento cautelare mira a garantire la tutela della presunta vittima durante lo svolgimento delle indagini. L’uomo resta indagato e la sua posizione sarà valutata nel prosieguo del procedimento giudiziario.