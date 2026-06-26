Favara, rissa tra fratelli finisce davanti al giudice: convalidati gli arresti, scatta il divieto di avvicinamento

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Il giudice Matteo Rametta ha convalidato l’arresto di due fratelli di Favara, rispettivamente di 32 e 38 anni, fermati dai carabinieri con l’accusa di rissa dopo una violenta lite scoppiata all’interno della stessa famiglia. Al termine del giudizio direttissimo il magistrato ha disposto nei confronti di entrambi il divieto di avvicinamento reciproco. Per il fratello maggiore è stato inoltre previsto il controllo tramite braccialetto elettronico.

La vicenda risale al 24 giugno, quando una banale discussione familiare è degenerata in un acceso scontro fisico. Da un lato si trovavano due fratelli insieme alla moglie e al figlio di uno di loro, dall’altro un terzo fratello con i genitori e la sorella.

L’intervento dei carabinieri è scattato dopo la segnalazione di una lite in famiglia. All’arrivo dei militari, i coinvolti si trovavano ancora in strada, tra urla, insulti e spinte. Secondo quanto emerso, la causa della discussione sarebbe riconducibile a dissidi sorti durante lo spostamento di alcuni mobili da un’abitazione.

La tensione, tuttavia, non si è placata. Alcuni dei protagonisti si sono successivamente recati al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per ricevere assistenza medica, ma anche lì il confronto è sfociato in una nuova rissa. Nel nosocomio si sono verificati momenti di forte concitazione con pugni, calci e schiaffi.

Il bilancio più pesante è stato quello del trentaduenne, che ha riportato lesioni, traumi e una microfrattura, con una prognosi di trenta giorni.

Dopo i due interventi, uno a Favara e l’altro in ospedale, i carabinieri hanno arrestato i due fratelli, ora indagati per il reato di rissa. Entrambi sono assistiti dagli avvocati Salvatore Cusumano e Olindo Di Francesco.