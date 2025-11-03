Favara, raccolta fondi per i figli di Marianna Bello

Condividi

La Confraternita Misericordia di Favara in collaborazione con il gruppo “Agrigento non si arrende” hanno lanciato una campagna di donazione per la famiglia di Marianna Bello, la donna di 38 anni di Favara vittima del nubifragio lo scorso primo ottobre. I promotori dell’iniziativa, Leonardo Russo e Giuseppe Castronovo, spiegano: “La raccolta fondi ha l’obiettivo di contribuire a dare un piccolo aiuto importante prima di tutto per i tre bimbi, al fine di alleviare per quanto possibile il dolore immenso che stanno vivendo”. La campagna sarà attiva fino al 30 novembre. Le donazioni tramite bonifico bancario intestato alla “Confraternita Misericordia di Favara” utilizzando l’IBAN IT50 R050 3682 930C C455 0755 457 e specificando nella causale “per i bimbi di Marianna”.