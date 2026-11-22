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Un’arma pronta a sparare, con un colpo già inserito nella camera di scoppio, è stata trovata dai Carabinieri nell’abitazione di un uomo di 53 anni, nella zona di viale Stati Uniti, a Favara.

Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri, dopo alcuni giorni di segnalazioni e sospetti sulla possibile detenzione e sull’utilizzo dell’arma. La perquisizione ha confermato i timori degli investigatori: i militari hanno rinvenuto una pistola carica e con il colpo in canna, procedendo al sequestro e all’arresto del proprietario, un favarese identificato con le iniziali C.C.

L’uomo viveva insieme all’anziana madre, attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Ed è proprio questo elemento ad aggiungere ulteriori interrogativi a una vicenda che potrebbe avere risvolti più complessi rispetto alla sola detenzione dell’arma.

I Carabinieri stanno infatti svolgendo ulteriori accertamenti per ricostruire l’intera vicenda e verificare eventuali collegamenti tra il ritrovamento della pistola e le condizioni dell’anziana donna.

Sulle indagini, al momento, gli investigatori mantengono il massimo riserbo.