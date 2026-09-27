Favara piange Alfonso Bosco: una morte improvvisa che lascia due bambini e una comunità nel dolore

Condividi

Visualizzazioni 1.456

Favara si è risvegliata oggi con una ferita profonda nel cuore. È morto improvvisamente Antonio Bosco, padre di due bambini, Chantal e Luigi, strappato alla vita nella serata di ieri da un malore mentre si trovava ad Agrigento, dove gestiva personalmente una tabaccheria in via Dante. Una serata di lavoro come tante, diventata improvvisamente l’ultima.

Antonio aveva appena abbassato la saracinesca della sua attività. Aveva concluso la giornata e, dopo aver chiuso l’esercizio, era salito sulla propria automobile per fare ritorno a Favara. Era pronto a rientrare a casa, dalla sua famiglia, dai suoi figli. Ma quel viaggio verso casa non è mai iniziato.

Poco dopo essere salito in macchina, Antonio è stato colto da un malore improvviso, probabilmente un infarto fulminante, che non gli ha lasciato scampo. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. In pochi, drammatici istanti, la vita di un uomo, di un padre e di una persona conosciuta e stimata è stata spezzata.

La notizia si è rapidamente diffusa a Favara, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano. Una morte così improvvisa è difficile persino da accettare, perché arriva senza concedere il tempo di un ultimo saluto, di un ultimo abbraccio, di una parola.

E il dolore più grande oggi ha il volto dei suoi due bambini, Chantal e Luigi, che dovranno imparare troppo presto quanto possa essere crudele la vita. Antonio lascia un vuoto che non sarà facile colmare. Lo lascia nella sua famiglia, tra gli amici, tra le persone che ogni giorno incontravano il suo volto, e in quella comunità favarese che oggi si stringe attorno ai suoi cari.

Di fronte a una tragedia simile le parole diventano piccole. Restano il silenzio, le lacrime e il ricordo di un uomo che ieri sera aveva semplicemente finito di lavorare e stava tornando a casa. Non sapeva, e nessuno avrebbe potuto immaginarlo, che quella sarebbe stata l’ultima volta.

I funerali di Antonio Bosco saranno celebrati domani pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa Beata Maria Vergine dell’Itria. Favara si fermerà per accompagnarlo nell’ultimo viaggio. E mentre una bara attraverserà la navata della chiesa, ci saranno due bambini, Chantal e Luigi, ai quali la vita ha portato via troppo presto il loro papà.

A loro, alla famiglia Bosco e a tutti coloro che hanno voluto bene ad Antonio, va il cordoglio più sincero dell’intera comunità.