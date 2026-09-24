Favara, minaccia di dare fuoco alla casa e provocare un’esplosione: paura in via Rostagno

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Momenti di forte apprensione questa mattina in via Rostagno, traversa di via Pio La Torre, a Favara, dove un uomo ha minacciato di appiccare il fuoco alla propria abitazione e di provocarne l’esplosione.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, preoccupati per la situazione. In breve tempo sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Favara, i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale e un’ambulanza del 118.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, si trovava in evidente stato di alterazione e, inizialmente, si è opposto all’intervento dei sanitari.

Dopo una fase di mediazione, i soccorritori sono riusciti a convincerlo a sottoporsi alle cure. L’uomo è stato quindi accompagnato in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso.

L’intervento congiunto delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha consentito di riportare la situazione alla normalità, evitando conseguenze per i residenti della zona.